DAX 26.038 -0,0%ESt50 6.396 +0,1%MSCI World 4.987 -0,3%Top 10 Crypto 10,30 -0,5%Nas 26.507 -0,3%Bitcoin 68.607 -1,0%Euro 1,1615 +0,0%Öl 97,0 +0,7%Gold 4.399 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

MAKRO TALK/Coba: Deutsche Wirtschaft wächst in 3Q schwächer

Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen sieht im unerwarteten Rückgang der deutschen Produktion im Juli den Vorboten eines insgesamt schwächeren Wirtschaftswachstums im dritten Quartal. Zwar sei das Minus zu einem beträchtlichen Teil auf dem umrüstungsbedingten Stillstand eines Automobilwerks zurückzuführen, doch auch ohne diesen Effekt würde sich die Produktion weiter seitwärts bewegen, schreibt er in einem Kommentar. "Die ebenfalls weiter stagnierende Kerngröße bei den Aufträgen macht für die kommenden Monate auch wenig Hoffnung auf ein deutliches Produktionsplus. Vor diesem Hintergrund und der Behinderung der Produktion im August durch den niedrigen Wasserstand in vielen Flüssen dürfte die deutsche Wirtschaft im dritten Quartal wohl eher schwächer expandieren als in den drei letzten Quartalen", urteilt Solveen.

Werbung

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 07, 2026 02:44 ET (06:44 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.