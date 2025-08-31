DAX23.944 -0,4%ESt505.369 -0,5%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.279 -2,1%Euro1,1666 -0,1%Öl68,19 -0,1%Gold3.405 -0,4%
MAKRO TALK/Deutscher Arbeitsmarkt dürfte sich weiter verschlechtern

29.08.25 11:34 Uhr

Für den angespannten deutschen Arbeitsmarkt wird es erst schlimmer, bevor es besser wird, warnt Carsten Brzeski von ING in einer Research Note an Kunden. Die Zahl der Arbeitsuchenden ist auf über 3 Millionen gestiegen und die Arbeitslosenquote geklettert, wie aus den am Freitag veröffentlichten Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht. Das "liefert weitere Beweise dafür, dass eine lange Phase wirtschaftlicher Stagnation schließlich den Arbeitsmarkt in Mitleidenschaft zieht", meint Brzeski. Angesichts dessen, dass wichtige Industriezweige Kostensenkungsmaßnahmen und Entlassungen ankündigen, habe der Arbeitsmarkt des Landes kaum Hoffnung auf eine schnelle Erholung, meint er.

