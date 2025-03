MAKRO TALK/Historische Wende Deutschlands bei Verteidigungsausgaben

Die Pläne führender deutscher Politiker, die Verteidigungsausgaben von den strengen Haushaltsregeln auszunehmen, stellen nach Einschätzung von Ökonomen der Deutschen Bank zusammen mit einem Sondervermögen von 500 Milliarden Euro einen historischen Moment dar. "Bis mehr Klarheit über dieses Thema herrscht und unter Berücksichtigung gewisser Ausführungsrisiken glauben wir, dass dies einer der historischsten Paradigmenwechsel in der deutschen Nachkriegsgeschichte ist", schreiben die Ökonomen. Parteispitzen bezeichneten diese Entscheidung explizit als einen "Whatever it takes"-Moment - in Anlehnung an Mario Draghis Bekenntnis zur europäischen Gemeinschaftswährung - und als Entschlossenheit, "komplett aufzurüsten".

Dieser Schritt könne die deutschen Verteidigungsausgaben möglicherweise schon im nächsten Jahr auf mindestens 3 Prozent des BIP bringen. Tatsächlich erinnerten Geschwindigkeit und Umfang der voraussichtlichen fiskalischen Expansion an die deutsche Wiedervereinigung in den 1990er-Jahren.

March 05, 2025 02:37 ET (07:37 GMT)