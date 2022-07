MAKRO TALK/Kellnerinnen wechseln wegen Corona-Lockdown in Supermärkte

Viele frühere Mitarbeiter der Gastronomie und der Hotellerie sind aufgrund des Lockdowns während der Corona-Pandemie in die Verkaufs- oder die Logistikbranche gewechselt. Das ergab eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Demnach haben 216.000 Menschen 2020 ihrem Beruf den Rücken gekehrt. Im Jahresschnitt waren in der Branche rund 788.600 Menschen sozialversicherungspflichtig beschäftigt. "Kaum eine andere Branche hat im ersten Pandemiejahr so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an andere Branchen verloren", so das IW. Die allermeisten Jobwechsler (34.800) hätten in Verkaufsberufen neu angefangen, beispielsweise als Kassierer im Supermarkt. Rund 27.200 Menschen traten einen neuen Job im Verkehr- und Logistikbereich an, wie etwa als Lagerlogistiker oder Paketboten. Auch der Bereich Unternehmensführung und -organisation habe von Jobwechseln profitiert: Hier fingen 27.100 Menschen neu an, unter anderem in Sekretariaten. Beliebte Ziele seien zudem die Lebensmittelherstellung, Reinigungsberufe und Erziehung.

