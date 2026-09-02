DAX 25.755 -0,8%ESt50 6.336 -0,5%MSCI World 4.933 -0,7%Top 10 Crypto 9,94 -0,6%Nas 26.100 -1,0%Bitcoin 66.152 -1,1%Euro 1,1569 -0,2%Öl 95,1 +0,4%Gold 4.309 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

MAKRO TALK/Nordea: Dänemarks Nationalbank toleriert schwächere Krone

Nordea-Analyst Jan Storup Nielsen weist darauf hin, dass die dänische Nationalbank in letzter Zeit eine leichte Abschwächung der Krone gegenüber dem Euro zulässt. Wie er in einer Analyse erläutert, erlaubt der Wechselkursmechanismus 2 eine Schwankung um die zentrale Parität von 7,46038 Kronen von 2,25 Prozent in beide Richtungen. Tatsächlich aber habe die Nationalbank den Wechselkurs seit 2000 etwas asymmetrisch gesteuert, nämlich in Richtung einer Stärke gegenüber dem Euro. Die Logik dahinter sei, dass im Ernstfall eine Schwächung der Krone für die Zentralbank leichter zu bewirken sei als eine Stärkung, da die Devisenreserven endlich seien. Woher nun die größere Toleranz gegenüber einer "schwachen" Krone?

Werbung

"Gemessen an fundamentalen Faktoren wie dem Leistungsbilanzüberschuss und den öffentlichen Finanzen steht Dänemark gegenwärtig viel besser da als der Euroraum", schreibt der Analyst. Zugleich seien die Devisenreserven stetig gewachsen und hätten ein Volumen von 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts erreicht. Das Risiko von Spekulationen zur Schwächung der dänischen Krone sei daher geringer und ein symmetrischeres Wechselkursband eine natürliche Konsequenz. "Das wird dabei helfen, die Zinsdifferenz gegenüber dem Euroraum in den nächsten Jahren konstant zu halten."

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2026 04:52 ET (08:52 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.