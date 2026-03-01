DAX24.881 -1,6%Est506.027 -1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 +4,0%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.408 +1,0%Euro1,1707 -0,6%Öl78,73 +8,6%Gold5.388 +2,1%
MAKRO TALK/Trump-Strategie gegen Ölpreis-Anstieg im Fokus

02.03.26 10:25 Uhr

Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding rechnet damit, dass US-Präsident Donald Trump große Anstrengungen unternehmen wird, um einen dauerhaften Anstieg der Energiepreise zu verhindern. "Hintergrund sind die US-Zwischenwahlen im November, bei denen steigende Kosten an der Zapfsäule dem Präsidenten schaden könnten. US-Wähler hatten ihn bereits vor den Angriffen gegen den Iran für hohe Verbraucherpreise verantwortlich gemacht", schreibt er in einem Kommentar. Trump könnte die militärische Macht der USA nutzen, um zu verhindern, dass der Iran die Straße von Hormus für längere Zeit blockiere.

"Er könnte mit dem Iran verhandeln oder andere Ölexporteure bitten könnte, ihre Liefermengen zu erhöhen. Dies soll einen potenziellen Rückgang der iranischen Ölexporte teilweise ausgleichen", kalkuliert Schmieding. Berenberg stütze seine Wirtschaftsprognosen jedenfalls weiterhin auf die Annahme, dass der Ölpreis für Brent-Rohöl nach einem wahrscheinlichen kurzfristigen Anstieg wieder in eine Spanne von 65 bis 70 US-Dollar pro Barrel zurückkehren werde.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2026 04:26 ET (09:26 GMT)