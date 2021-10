MAKRO TALK/VP Bank: Deutsche Industrie hat bessere Zeiten vor sich

Die deutsche Industrie hat nach Aussage von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, in der Nach-Corona-Phase trotz sinkender Stimmungsindikatoren die besten Zeiten noch vor sich. "Kommt der Materialfluss wieder in Gang, wird es zu einer stark anziehenden Industriekonjunktur kommen", schreibt Gitzel in einem Kommentar zum unerwartet deutlichen Rückgang der ZEW-Konjunkturerwartungen im Oktober. Einerseits würden die Unternehmen die liegengebliebenen Aufträge abarbeiten, andererseits müssten die leergefegten Lager wieder befüllt werden. "Beides spricht für hohe Wachstumsraten der Industrieproduktion - es ist noch nicht aller Tage Abend", meint Gitzel.

October 12, 2021