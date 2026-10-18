Malaga Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Malaga Financial gab am 16.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,63 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Malaga Financial 0,550 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite hat Malaga Financial im vergangenen Quartal 12,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Malaga Financial 10,9 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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