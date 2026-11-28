Malakoff: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Malakoff hat am 27.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Beim Umsatz wurden 2,26 Milliarden MYR gegenüber 1,69 Milliarden MYR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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