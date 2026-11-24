Malayan Banking Bhd (Maybank) gab am 23.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 MYR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Malayan Banking Bhd (Maybank) ein EPS von 0,220 MYR je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Malayan Banking Bhd (Maybank) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,91 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,68 Milliarden MYR im Vergleich zu 12,09 Milliarden MYR im Vorjahresquartal.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,214 MYR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 7,44 Milliarden MYR taxiert.

Redaktion Finanzen.net