Malaysia Marine and Heavy Engineering legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Malaysia Marine and Heavy Engineering hat am 12.02.2020 die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,012 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,016 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Malaysia Marine and Heavy Engineering hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 275,6 Millionen MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 273,2 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,018 MYR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,077 MYR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Malaysia Marine and Heavy Engineering im vergangenen Geschäftsjahr 1,01 Milliarden MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Malaysia Marine and Heavy Engineering 974,40 Millionen MYR umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,013 MYR und einen Umsatz von 1,08 Milliarden MYR beziffert.

Redaktion finanzen.net