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Mamata Machinery vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mamata Machinery Limited Registered Shs
347.35 26.20 8.16 %
Charts | News | Analysen

Mamata Machinery ließ sich am 07.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mamata Machinery die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,43 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,84 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 410,5 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 23,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 533,7 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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