MAN kündigt Beschäftigungssicherungsverträge für Konzernumbau

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Nutzfahrzeughersteller MAN Truck & Bus SE will das Unternehmen umfassend neu ausrichten und hat dazu Beschäftigungssicherungs- und Standortverträge gekündigt. Dies geschehe fristgerecht per Ende September, teilte das zur VW-Nutzfahrzeugsparte Traton gehörende Unternehmen mit. MAN sieht sich aus wirtschaftlichen Gründen für die Standorte in Deutschland und Österreich dazu gezwungen und will nun Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern aufnehmen.

Sollten sich Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite bis Jahresende auf ein gemeinsames Programm zur Neuausrichtung von MAN einigen, könnten abhängig vom Verhandlungsergebnis die Sicherungsverträge wieder in Kraft gesetzt werden, lockt der Konzern die Arbeitnehmerseite.

Von der jetzigen Kündigung sind auch die übertariflichen Leistungen betroffen, die ebenfalls mit diesem Vertragswerk zusammenhängen. Sollte es Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite bis zum Jahresende nicht gelingen, eine Einigung zu finden, laufen die Vereinbarungen gemäß ihrer individuellen Fristen zum Jahresende oder im Jahr 2021 aus. Das Unternehmen ist auch hier zuversichtlich, dass es im Rahmen der Verhandlungen zu einer Einigung kommen wird.

Die MAN Truck & Bus SE befindet sich nach eigenen Angaben in einer wirtschaftlich schwierigen Situation. Ohne nötige Einschnitte sei das Unternehmen nicht in der Lage, in Zukunftsthemen wie CO2-Neutralität, Digitalisierung und Automatisierung zu investieren. Trotz der Aufkündigung der Sicherungsverträge zeigte sich MAN entschlossen, die Neuausrichtung des Unternehmens so sozialverträglich wie möglich zu gestalten.

September 29, 2020

