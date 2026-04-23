EVOTEC-Aktie im Minus: Unternehmen bekommt neue Finanzchefin
EVOTEC bekommt ab Mai eine neue Finanzchefin.
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Claire Hinshelwood folgt auf den bisherigen Chief Financial Officer Paul Hitchin, der Ende April nach nur 13 Monaten im Amt aus persönlichen Gründen das Hamburger Unternehmen verlassen wird, wie dieses jetzt mitteilte. Die Gründe stünden in keinem Zusammenhang mit dem Spezialisten für pharmazeutische Wirkstoffforschung
Hinshelwood bringe mehr als 30 Jahre Erfahrung in leitenden Finanzfunktionen mit, zuletzt als Group Chief Finance Officer der BMI Group. Davor war sie für Novartis und Syngenta tätig.
Die EVOTEC-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,02 Prozent tiefer bei 5,345 Euro.
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Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images