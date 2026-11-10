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Managementwechsel

HUGO BOSS-Aktie fällt: Vertriebsvorstand Oliver Timm scheidet aus

HUGO BOSS-Aktie fällt: Vertriebsvorstand Oliver Timm scheidet aus

HUGO BOSS verliert Ende des Monate seinen Vertriebsvorstand und stellvertretenden CEO.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HUGO BOSS AG
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Wie der mehrheitlich der britischen Frasers Group gehörende Modehersteller mitteilte, verlässt Oliver Timm, Vertriebsvorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender, das Unternehmen und hat sein Vorstandsmandat auf eigenen Wunsch mit Wirkung zum 30. November niedergelegt.

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Die von Timm verantworteten Aufgaben werden bis auf Weiteres unter HUGO BOSS-CEO Daniel Grieder und CFO und COO Ivica Maric aufgeteilt. Timm war seit Januar 2021 im Vorstand für den Vertrieb zuständig, 2024 übernahm er zusätzlich die Position des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden.

Zeitweise fällt die HUGO BOSS-Aktie im XETRA-Handel um 0,62 Prozent auf 38,25 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Andreas Rentz/Getty Images for GQ, Pere Rubi / Shutterstock.com

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03.11.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.

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