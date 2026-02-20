DAX25.176 -0,3%Est506.125 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5200 +2,4%Nas22.886 +0,9%Bitcoin55.679 -2,6%Euro1,1758 -0,1%Öl71,27 -0,6%Gold5.145 +0,8%
Managementwechsel

VW-Aktie verliert: AUDI bestellt neuen Vorstand für Technische Entwicklung

23.02.26 10:04 Uhr
VW-Aktie in Rot: AUDI ernennt neue Vorstand für Technische Entwicklung | finanzen.net

Die VW-Premiummarke Audi hat Rouven Mohr mit Wirkung zum 1. März zum Vorstand für Technische Entwicklung bestellt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
101,40 EUR -1,70 EUR -1,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mohr ist seit 18 Jahren für den Volkswagen-Konzern tätig, zuletzt als Chief Technical Officer (CTO) bei der Schwestermarke Lamborghini, wie Audi mitteilte. Bei Audi tritt er als CTO die Nachfolge von Geoffrey Bouquot an, der sich der Mitteilung zufolge neuen beruflichen Aufgaben außerhalb des Unternehmens widmet. Seine bisherige Rolle bei dem Sportwagenhersteller Lamborghini werde Mohr kommissarisch fortführen, bis über eine entsprechende Nachfolge entschieden sei.

Im XETRA-Handel verliert die VW-Aktie zwischenzeitlich 0,54 Prozent auf 101,95 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, bondvit / Shutterstock.com

Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.

DatumMeistgelesen
