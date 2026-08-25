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Manager greifen zu

Alibaba-Aktie in Grün: Insider kaufen nach Milliarden-Kapitalerhöhung kräftig zu

Alibaba-Aktie in Grün: Insider kaufen nach Milliarden-Kapitalerhöhung kräftig zu

Kurz nach einer milliardenschweren Kapitalerhöhung greifen gleich mehrere Alibaba-Spitzenmanager selbst zu, an der Spitze Gründer Jack Ma.

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  • Konzernlenker kaufen binnen weniger Tage Alibaba-Aktien im Millionenwert
  • Käufe folgen auf eine milliardenschwere Kapitalerhöhung für KI-Pläne
  • Medien berichten zusätzlich von Zukäufen des Firmengründers
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Bei Alibaba greifen mehrere Führungskräfte kurz nach einer milliardenschweren Kapitalerhöhung selbst zu Aktien. Chairman Joe Tsai kaufte an zwei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils 720.000 Hongkong-Aktien, auch CEO Eddie Wu Yongming und laut der South China Morning Post Gründer Jack Ma stockten ihre Bestände auf. Die Käufe fallen zeitlich mit einer Kapitalerhöhung über 10,2 Milliarden US-Dollar zusammen, mit der Alibaba seine Investitionen in künstliche Intelligenz finanzieren will. Bei Anlegern kommen die Insider-Käufe scheinbar gut an: Die Alibaba-Aktie legt in Hongkong zeitweise um 1,58 Prozent auf 116,00 HKD zu.

Chairman Joe Tsai kauft an zwei Tagen in Folge Alibaba-Aktien

Joe Tsai, Chairman des Technologiekonzerns Alibaba, der mit Fokus auf künstliche Intelligenz, Cloud-Dienste und Handel Verbraucher und Unternehmen mit Full-Stack-KI-Fähigkeiten ausstattet, hat am Dienstag erneut 720.000 in Hongkong notierte Alibaba-Aktien erworben. Ein bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichtes Formular 4 bestätigt den Kauf zu einem Preis von 14,47 US-Dollar je Aktie, umgerechnet aus Hongkong-Dollar. Danach hielt Tsai indirekt über eine ihm zurechenbare Gesellschaft 114.979.168 Aktien, hinzu kamen 825.238 direkt gehaltene sowie 1,28 Millionen über seine Ehefrau indirekt gehaltene Anteile. Bereits am Vortag hatte ein separates Form 4 einen nahezu identischen Kauf von ebenfalls 720.000 Aktien zu 14,29 US-Dollar dokumentiert, der Tsais indirekten Bestand über die Gesellschaft auf 114.259.168 Aktien anhob.

Gemeinsam mit Konzernchef Eddie Wu Yongming habe Tsai binnen zwei Tagen Aktien im Gegenwert von mehr als 200 Millionen Hongkong-Dollar gekauft, berichtete Reuters. Die South China Morning Post, die zum Alibaba-Konzern gehört, bezifferte Tsais Kaufsumme am Montag auf rund 80 Millionen Hongkong-Dollar für 720.000 Aktien, während Wu für rund 40 Millionen Hongkong-Dollar 350.000 Anteile erwarb. Die Investitionen erfolgten laut dem Bericht über den Kauf von Stammaktien am freien Markt und standen separat zum Aktienemissionsplan des Konzerns.

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Auch Alibaba-Gründer Jack Ma soll zugekauft haben

Die South China Morning Post berichtete unter Berufung auf ungenannte Quellen, Konzerngründer Jack Ma habe seinen Bestand an Alibaba-Aktien um mehr als 600 Millionen Hongkong-Dollar aufgestockt. Der Bericht wertete den Schritt als Vertrauensbeweis in die KI-Ambitionen des Unternehmens. Eine mit Tsais SEC-Meldungen vergleichbare offizielle Bestätigung für Ma existiert nicht, da er nicht als meldepflichtiger Director oder Officer registriert ist.

Die Käufe der Führungsriege fallen zeitlich mit einer am Sonntag angekündigten Kapitalerhöhung zusammen, bei der Alibaba 710 Millionen neue Stammaktien zu einem Preis von 112,70 Hongkong-Dollar je Aktie an Investoren außerhalb der USA platzierte. Der Abschluss der Transaktion über insgesamt 10,2 Milliarden US-Dollar war für den heutigen Mittwoch vorgesehen. Alibaba kündigte an, sämtliche Nettoerlöse in den Ausbau seiner Full-Stack-KI-Fähigkeiten zu investieren, einschließlich der KI-Infrastruktur. Die Emission war nach Angaben der South China Morning Post die erste seit dem Zweitlisting des Konzerns in Hongkong im Jahr 2019 und trotz deutlichen Preisabschlags um das Dreifache überzeichnet.

Ob sich die Insiderkäufe von Tsai, Wu und Ma auch in weiteren Meldungen an die Börsenaufsicht niederschlagen, hängt vom offiziellen Abschluss der Kapitalerhöhung ab. Am Kapitalmarkt richtet sich der Blick zudem auf die Analystenreaktionen zu den Einstufungen des Unternehmens.

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Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com

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05.11.20 Alibaba kaufen DZ BANK
16.05.19 Alibaba Buy The Benchmark Company
31.01.19 Alibaba Overweight Barclays Capital
12.11.18 Alibaba Conviction Buy List Goldman Sachs Group Inc.
05.11.18 Alibaba Buy The Benchmark Company

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