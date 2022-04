Manager-Umfrage: Fachkräftemangel lässt Gehälter steigen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Fachkräftemangel in Deutschland wird in diesem Jahr nach einer Umfrage unter Managern in vielen Unternehmen höhere Gehälter nach sich ziehen. Fast die Hälfte der befragten 539 Führungskräfte mit Personalverantwortung erwartet demnach steigende Gehälter in der eigenen Firma. Das hat das Umfrageinstitut Yougov in einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage ermittelt, Auftraggeber war das Stellenportal Indeed.

Größere Unternehmen mit höheren Umsätzen gehen demnach eher von Gehaltssteigerungen aus als kleinere. Zwei Drittel der befragten Manager sagten, dass sie von Bewerberinnen und Bewerbern derzeit höhere Gehaltsforderungen erhalten als in den Vorjahren.

Abgesehen von der Suche nach neuen Fachkräften kämpfen offenbar viele Unternehmen auch mit der Herausforderung, die bestehende Belegschaft bei der Stange zu halten: Sechzig Prozent sagten, dass sie zu Gehaltserhöhungen bereit seien, um der Abwanderung von Mitarbeitern vorzubeugen./cho/DP/eas