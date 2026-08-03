DAX 26.131 +0,5%ESt50 6.459 +0,5%MSCI World 4.905 +1,2%Top 10 Crypto 8,26 +1,0%Nas 25.914 +2,1%Bitcoin 55.213 +0,1%Euro 1,1510 -0,0%Öl 85,8 +2,4%Gold 4.047 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Depotänderung

Managers’ Transaction: Alzchem Group-Aktien zugekauft

Managers’ Transaction: Alzchem Group-Aktien zugekauft

Bei Alzchem Group wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alzchem Group AG
154.00 EUR -0.10 EUR -0.06 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Alzchem Group meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 30.07.2026. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 03.08.2026 ein. Sein Engagement in Alzchem Group hat Sans, Dr. Jürgen, Vorstand, am 30.07.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 400 Aktien zu je 160,50 EUR. Die Alzchem Group-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 9,10 Prozent bei 157,30 EUR.

Der Alzchem Group-Aktie ging am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 0,80 Prozent auf 154,10 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 210 Alzchem Group-Aktien. Alzchem Group ist derzeit am Markt 1,56 Mrd. Euro wert. An der Börse handelbar sind momentan 10.123.624 Papiere.

Am 30.07.2026 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Damals hatte Niedermaier, Herr Andreas Vorstand 1.297 Anteilsscheine zu je 161,61 EUR gekauft.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alzchem Group AG

Aktuelle Alzchem Group Aktie News

Werbung

Alzchem Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Alzchem Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
03.08.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
31.07.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
09.07.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG