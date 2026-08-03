Managers’ Transaction: Alzchem Group-Aktien zugekauft

Depotänderung

04.08.26 12:01 Uhr

Bei Alzchem Group wurden vor kurzem Eigengeschäfte von Führungskräften gemeldet.

Alzchem Group meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 30.07.2026. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 03.08.2026 ein. Sein Engagement in Alzchem Group hat Sans, Dr. Jürgen, Vorstand, am 30.07.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 400 Aktien zu je 160,50 EUR. Die Alzchem Group-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 9,10 Prozent bei 157,30 EUR.

Der Alzchem Group-Aktie ging am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 0,80 Prozent auf 154,10 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 210 Alzchem Group-Aktien. Alzchem Group ist derzeit am Markt 1,56 Mrd. Euro wert. An der Börse handelbar sind momentan 10.123.624 Papiere.

Am 30.07.2026 wurde das vorangegangene Eigengeschäft von Führungskräften getätigt. Damals hatte Niedermaier, Herr Andreas Vorstand 1.297 Anteilsscheine zu je 161,61 EUR gekauft.

Redaktion finanzen.net