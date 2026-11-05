DAX 26.597 +0,6%ESt50 6.295 +0,5%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,65 -1,0%Nas 25.737 +1,4%Bitcoin 71.416 -0,3%Euro 1,1230 -0,0%Öl 96,1 +1,5%Gold 4.128 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Portfolio angepasst

Managers’ Transaction: ATOSS Software-Aktien zugekauft

Managers’ Transaction: ATOSS Software-Aktien zugekauft

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an ATOSS Software.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
92.60 EUR 0.20 EUR 0.22 %
Charts | News | Analysen

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 03.11.2026 bei ATOSS Software verzeichnet. Die Transaktion wurde am 04.11.2026 publik gemacht. Von in enger Beziehung AOI Invest GmbH wurden am 03.11.2026 ATOSS Software-Papiere gekauft. Für je 93,70 EUR wurden 132.544 ATOSS Software-Papiere erstanden. Das Papier von ATOSS Software gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 3,90 Prozent auf 88,50 EUR abwärts.

Die ATOSS Software-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 3,10 Prozent auf 92,40 EUR. ATOSS Software verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,44 Mrd. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 15.906.300 Anteilsscheine.

Das vorherige Eigengeschäft mit ATOSS Software-Aktien wurde am 03.11.2026 verzeichnet. Die Positionsverkleinerung der ATOSS Software-Aktien im Depot um 55.344 Anteilsscheine zu je 93,70 EUR meldete Obereder, Nicola-Sophie, in enger Beziehung.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Aktuelle ATOSS Software Aktie News

Werbung

ATOSS Software Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ATOSS Software nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.10.26 ATOSS Software Neutral UBS AG
26.10.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 ATOSS Software Neutral UBS AG
25.09.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.