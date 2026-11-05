Managers’ Transaction: ATOSS Software-Aktien zugekauft

Portfolio angepasst

05.11.26 10:01 Uhr

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an ATOSS Software.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 03.11.2026 bei ATOSS Software verzeichnet. Die Transaktion wurde am 04.11.2026 publik gemacht. Von in enger Beziehung AOI Invest GmbH wurden am 03.11.2026 ATOSS Software-Papiere gekauft. Für je 93,70 EUR wurden 132.544 ATOSS Software-Papiere erstanden. Das Papier von ATOSS Software gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 3,90 Prozent auf 88,50 EUR abwärts.

Die ATOSS Software-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 3,10 Prozent auf 92,40 EUR. ATOSS Software verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,44 Mrd. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 15.906.300 Anteilsscheine.

Das vorherige Eigengeschäft mit ATOSS Software-Aktien wurde am 03.11.2026 verzeichnet. Die Positionsverkleinerung der ATOSS Software-Aktien im Depot um 55.344 Anteilsscheine zu je 93,70 EUR meldete Obereder, Nicola-Sophie, in enger Beziehung.

Redaktion Finanzen.net