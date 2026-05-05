Managers’ Transaction: BASF-Aktien zugekauft

Führungskraft-Depot

Die BASF-Aktie rückte nach einer Managers’ Transaction in den Blick der Anleger.

Kürzlich kam es bei der BASF-Aktie zu Managers’ Transactions. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 05.05.2026. 4.000 BASF-Aktien für jeweils 52,79 EUR erwarb am 04.05.2026 Scharpwinkel, Dr. Katja, Vorstand. Im FSE-Handel gewannen die BASF-Papiere letztlich 0,40 Prozent auf 52,68 EUR.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die BASF-Aktie im FSE-Handel an und legte um 2,10 Prozent auf 53,55 EUR zu. Die Anzahl der gehandelten BASF-Aktien belief sich an jenem Tag auf 5.046 Stück. Aktuell verbucht BASF einen Börsenwert von 46,81 Mrd. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 885.658.048 Papiere.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 04.05.2026 erfasst. Aufsichtsrat, Bock, Dr. Kurt bei BASF, vergrößerte sein Investment um 2.330 Aktien für jeweils 53,63 EUR.

Redaktion finanzen.net