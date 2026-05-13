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Eigengeschäft bei Bilfinger SE

Managers’ Transaction: Bilfinger SE-Aktien zugekauft

14.05.26 08:01 Uhr
Managers’ Transaction: Bilfinger SE-Aktien zugekauft | finanzen.net

So hoch fiel ein Eigengeschäft bei der Bilfinger SE-Aktie aus.

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Bilfinger SE
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Am 13.05.2026 wurden bei Bilfinger SE Managers’ Transactions erfasst. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 13.05.2026 statt. Jäkel, Matti, Vorstand bei Bilfinger SE, hat am 13.05.2026 die eigene Aktienposition vergrößert. Die Transaktion belief sich auf 1.000 Aktien zu je 88,92 EUR. Das Papier von Bilfinger SE gab in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 4,80 Prozent auf 92,75 EUR abwärts.

Die Bilfinger SE-Aktie stand am Tag der offiziellen BaFin-News in der FSE-Sitzung schließlich Prozent im Minus bei EUR. Der Bilfinger SE-Wert wird an der Börse aktuell auf 3,59 Mrd. Euro beziffert. Im Free Float befinden sich derzeit 36.939.752 Papiere.

Die vorangegangene Managers’ Transaction von Jäkel, Matti wurde am 08.01.2024 gemeldet. Jäkel, Matti erhöhte sein Engagement um 3.000 Bilfinger SE-Papiere zu jeweils 34,38 EUR.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bilfinger SE

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