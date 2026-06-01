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Managers’ Transaction

Managers’ Transaction: BMW-Aktien zugekauft

02.06.26 18:01 Uhr
Managers’ Transaction: BMW-Aktien zugekauft | finanzen.net

Bei BMW kam es kürzlich zu Eigengeschäften von Führungskräften.

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BMW AG
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Die BaFin wurde über ein Eigengeschäft bei BMW am 29.05.2026 informiert. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 01.06.2026. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan kaufte am 29.05.2026 BMW-Aktien. 5.215 BMW-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 76,16 EUR erworben. Die BMW-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR nach.

Die BMW-Aktie musste am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um B Prozent auf A EUR abwärts. An diesem Tag wechselten summa summarum 2.285 BMW-Aktien den Besitzer. Aktuell ergibt sich für BMW eine Börsenbewertung in Höhe von 44,91 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 550.683.072 Aktien im Streubesitz.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 29.05.2026 BMW-Anteile gehandelt. Es wurde ein Kauf von 5.215 BMW-Aktien zu je 76,16 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ninelle / Shutterstock.com

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