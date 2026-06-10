Managers’ Transaction: BMW-Aktien zugekauft
Die BMW-Aktie rückte nach einer Managers’ Transaction in den Blick der Anleger.
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Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 29.05.2026 bei BMW verzeichnet. Die BaFin wurde am 01.06.2026 über die Transaktion informiert. Sein Engagement in BMW hat Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand, am 29.05.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR. Die BMW-Aktie wies an diesem Tag Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 1,30 Prozent auf 75,02 EUR abwärts.
Die BMW-Aktie wies am Tag der offiziellen BaFin-News Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR abwärts. Im FSE-Handel wechselten 2.285 BMW-Aktien den Besitzer. Aktuell verbucht BMW einen Börsenwert von 41,07 Mrd. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 550.683.072 beziffert.
Das vorangegangene Eigengeschäft von Nedeljkovic, Dr. Milan wurde am 29.05.2026 erfasst. Für einen Preis von jeweils 76,16 EUR erwarb Nedeljkovic, Dr. Milan 5.215 Aktien.
Redaktion finanzen.net
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