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Eigengeschäft bei BMW

Managers’ Transaction: BMW-Aktien zugekauft

13.06.26 16:01 Uhr
Managers’ Transaction: BMW-Aktien zugekauft | finanzen.net

Eine Führungskraft nimmt sich die BMW-Aktie vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
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Am 29.05.2026 wurde bei BMW ein Eigengeschäft durchgeführt. Die Transaktion wurde am 01.06.2026 offengelegt. Im Portfolio von BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan kam es am 29.05.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 5.215 Aktien zu jeweils 76,16 EUR hinzu. Die BMW-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 1,30 Prozent bei 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie musste am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um B Prozent auf A EUR abwärts. Im FSE-Handel wechselten 2.285 BMW-Aktien den Besitzer. Die Marktkapitalisierung von BMW beziffert sich unterdessen auf 40,65 Mrd. Euro. Im Free Float befinden sich derzeit 550.683.072 Papiere.

Zuvor handelte Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 mit BMW-Anteilen. Nedeljkovic, Dr. Milan hatte sein Portfolio um 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR ausgebaut.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

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