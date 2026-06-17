Managers’ Transaction: BMW-Aktien zugekauft

Eigengeschäft von Führungskraft

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über ein Eigengeschäft bei BMW informiert.

Am 29.05.2026 wurden bei BMW Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Die Aktien-Transaktion wurde am 01.06.2026 bekannt gemacht. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan stockte am 29.05.2026 das Investment in BMW-Aktien auf. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR. Der BMW-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 0,60 Prozent auf 74,10 EUR. In der Summe wechselten via FSE 2.285 BMW-Aktien den Besitzer. BMW ist derzeit am Markt 37,37 Mrd. Euro wert. Gegenwärtig werden 550.683.072 Aktien frei am Markt gehandelt.

Zuvor meldete BMW, dass Nedeljkovic, Dr. Milan am 29.05.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Nedeljkovic, Dr. Milan fügte 5.215 Anteile zu jeweils 76,16 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net