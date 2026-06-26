Managers’ Transaction: BMW-Aktien zugekauft

Transaktions-Meldung

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der BMW-Aktie.

Zum 29.05.2026 wurde bei BMW ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Aktien-Transaktion wurde am 01.06.2026 bekannt gemacht. Im Portfolio von BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan kam es am 29.05.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 5.215 Aktien zu jeweils 76,16 EUR hinzu. Die BMW-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 1,30 Prozent bei 75,02 EUR.

Das Papier von BMW gab am Veröffentlichungstag der News durch die BaFin in der FSE-Sitzung ab. Letzten Endes ging es um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR abwärts. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 2.285 BMW-Aktien. Aktuell verbucht BMW einen Börsenwert von 35,56 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 550.683.072 Aktien im Streubesitz.

Bereits am 29.05.2026 wurde eine Managers’ Transaction von Nedeljkovic, Dr. Milan verzeichnet. Es ergab sich eine Erweiterung des Portfolios um 5.215 Aktien zu je 76,16 EUR.

Redaktion finanzen.net