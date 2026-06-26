Managers’ Transaction: BMW-Aktien zugekauft

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Wie sich die BMW-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 29.05.2026 bei BMW verzeichnet. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 01.06.2026 statt. BMW-Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan vergrößerte am 29.05.2026 die eigene Aktienposition. Nedeljkovic, Dr. Milan erwarb 5.215 Aktien für je 76,16 EUR. Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der FSE-Sitzung verlor die Aktie im Endeffekt 1,30 Prozent auf 75,02 EUR.

Die BMW-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 0,60 Prozent auf 74,10 EUR nach. Die Anzahl der gehandelten BMW-Aktien belief sich an jenem Tag auf 2.285 Stück. Die Aktien von BMW sind unterdessen 35,56 Mrd. Euro wert. An der Börse befinden sich momentan 550.683.072 Aktien im Streubesitz.

Das vorangegangene Eigengeschäft der Führungskraft fand am 29.05.2026 statt. Damals deckte sich Nedeljkovic, Dr. Milan mit 5.215 BMW-Aktien zu jeweils 76,16 EUR ein.

Redaktion finanzen.net