Managers’ Transaction: DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktien zugekauft

Depotänderung

DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft rückte kürzlich wegen Managers’ Transactions in den Fokus der Anleger.

DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft meldete Managers’ Transactions mit dem Ausführungsdatum 01.04.2026. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 02.04.2026. Sein Engagement in DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft hat Weiland, Marta Frida, in enger Beziehung, am 01.04.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 794 Aktien zu je 24,60 EUR. Die DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 0,80 Prozent bei 24,40 EUR.

Am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin stieg die DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 1,60 Prozent auf 25,20 EUR. Die Marktkapitalisierung von DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft beziffert sich unterdessen auf 116,16 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 4.800.000 Aktien beziffert.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 27.03.2026 DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft-Anteile gehandelt. Zu jeweils 24,80 EUR kaufte Weiland, Marta Frida 203 Anteile.

Redaktion finanzen.net