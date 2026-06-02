Managers’ Transaction: Deutsche Börse-Aktien zugekauft

Eigengeschäft

Wie sich die Deutsche Börse-Aktie nach einem Eigengeschäft bewegte.

Bei Deutsche Börse kam es am 01.06.2026 zu einem Eigengeschäft. Am 02.06.2026 wurde der Handel mit Deutsche Börse-Anteilen gemeldet. Vorstand Eckermann, Dr. Stephanie stockte am 01.06.2026 das Investment in Deutsche Börse-Aktien auf. Eckermann, Dr. Stephanie erwarb 2.000 Aktien zu je 247,14 EUR. Der Deutsche Börse-Aktie ging im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 0,50 Prozent auf 246,30 EUR.

Der Deutsche Börse-Aktie ging am Tag der Kundgebung der Transaktion durch die BaFin im FSE-Handel die Puste aus. Schließlich verlor das Papier 1,30 Prozent auf 241,10 EUR. Insgesamt wurden 414 Deutsche Börse-Aktien gehandelt. Deutsche Börse ist derzeit am Markt 44,67 Mrd. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 180.105.936 Wertpapiere.

Vor der aktuellen Transaktion wurden Deutsche Börse-Anteile zuletzt am 01.06.2026 von einer Führungskraft bewegt. Vorstand, Kromann, Christian Peter, erwarb 1.473 Papiere zu jeweils 247,14 EUR.

Redaktion finanzen.net