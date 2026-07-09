Managers’ Transaction: DEUTZ-Aktien zugekauft

Eigengeschäft von Führungskraft

07.08.26 14:01 Uhr

Zu einer Managers’ Transaction kam es in jüngster Vergangenheit bei DEUTZ.

DEUTZ meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 06.08.2026. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 06.08.2026. Voggenreiter, Dr. Dietmar, Aufsichtsrat, kaufte am 06.08.2026 DEUTZ-Anteilsscheine. Insgesamt wechselten 5.000 Aktien zum Preis von jeweils 9,92 EUR den Besitzer. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 1,60 Prozent auf 9,99 EUR zu.

Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin um Prozent auf EUR zu. DEUTZ wird derzeit am Markt mit 1,48 Mrd. Euro bewertet. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 152.638.000 beziffert.

Vor dem Handel durch Schulte, Dr. Sebastian C. gab es zuletzt am 06.08.2026 eine Meldung über eine Führungskraft. Zu diesem Zeitpunkt gingen 100.009 Anteile zu jeweils 9,83 EUR an Schulte, Dr. Sebastian C. Vorstand.

Redaktion finanzen.net