Managers’ Transaction: Fresenius SE-Aktien zugekauft
Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der Fresenius SE-Aktie.
Werte in diesem Artikel
Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 07.09.2026 bei Fresenius SE verzeichnet. Am 08.09.2026 wurde die Transaktion bekannt. Im Portfolio von Fresenius SE-Vorstand Sen, Michael kam es am 07.09.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 4.612 Aktien zu jeweils 42,70 EUR hinzu. Die Fresenius SE-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 1,10 Prozent bei 43,17 EUR.
Die Fresenius SE-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,30 Prozent auf 44,58 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 1.733 Fresenius SE-Aktien. Die Fresenius SE-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 25,37 Mrd. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 563.236.992 beziffert.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Fresenius
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|Datum
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|09.09.26
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|Fresenius SECo Kaufen
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|12.08.26
|Fresenius SECo Buy
|UBS AG
|10.08.26
|Fresenius SECo Kaufen
|DZ BANK