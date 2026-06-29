Managers’ Transaction: HENSOLDT-Aktien zugekauft
So hoch fiel ein Eigengeschäft bei der HENSOLDT-Aktie aus.
Werte in diesem Artikel
Zum 26.06.2026 wurde bei HENSOLDT ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Aktien-Transaktion wurde am 29.06.2026 bekannt gemacht. Dörre, Oliver, Vorstand bei HENSOLDT, fügte dem eigenen Portfolio 1.000 HENSOLDT-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 26.06.2026 einen Wert von jeweils 63,87 EUR. Bis zum Handelsende ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 1,70 Prozent auf 64,84 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung von HENSOLDT nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 3,60 Prozent auf 68,20 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 3.419 HENSOLDT-Aktien den Besitzer. Der Marktwert von HENSOLDT beträgt unterdessen 7,50 Mrd. Euro. Der Streubesitz wird auf 115.500.000 Aktien beziffert.
Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 24.06.2026 erfasst. HENSOLDT-Tews, Inka Vorstand hatte das eigene Portfolio um 150 Papiere zu je 67,36 EUR aufgestockt.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: HENSOLDT
Nachrichten zu HENSOLDT
Analysen zu HENSOLDT
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.06.2026
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|02.06.2026
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|01.06.2026
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|01.06.2026
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.2026
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.06.2026
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|02.06.2026
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|01.06.2026
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.2026
|HENSOLDT Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.2026
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2026
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|06.05.2026
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.2026
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.2026
|HENSOLDT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.2026
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen