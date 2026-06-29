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Eigengeschäft von Führungskraft

Managers’ Transaction: HENSOLDT-Aktien zugekauft

30.06.26 08:01 Uhr
Managers’ Transaction: HENSOLDT-Aktien zugekauft | finanzen.net

So hoch fiel ein Eigengeschäft bei der HENSOLDT-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
68,44 EUR 0,24 EUR 0,35%
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Zum 26.06.2026 wurde bei HENSOLDT ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Aktien-Transaktion wurde am 29.06.2026 bekannt gemacht. Dörre, Oliver, Vorstand bei HENSOLDT, fügte dem eigenen Portfolio 1.000 HENSOLDT-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 26.06.2026 einen Wert von jeweils 63,87 EUR. Bis zum Handelsende ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 1,70 Prozent auf 64,84 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung von HENSOLDT nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 3,60 Prozent auf 68,20 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 3.419 HENSOLDT-Aktien den Besitzer. Der Marktwert von HENSOLDT beträgt unterdessen 7,50 Mrd. Euro. Der Streubesitz wird auf 115.500.000 Aktien beziffert.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 24.06.2026 erfasst. HENSOLDT-Tews, Inka Vorstand hatte das eigene Portfolio um 150 Papiere zu je 67,36 EUR aufgestockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HENSOLDT

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Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
29.06.2026HENSOLDT KaufenDZ BANK
02.06.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
01.06.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
01.06.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
07.05.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
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01.06.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
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07.05.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
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01.06.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
06.05.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

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