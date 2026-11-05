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MT-Meldung

Managers’ Transaction: init innovation in traffic systems SE-Aktien zugekauft

init innovation in traffic systems SE rückte kürzlich wegen Managers’ Transactions in den Fokus der Anleger.

Werte in diesem Artikel
Aktien
init innovation in traffic systems SE
32.20 EUR -0.35 EUR -1.08 %
Charts | News | Analysen

Am 03.11.2026 wurden bei init innovation in traffic systems SE Managers’ Transactions erfasst. Die BaFin wurde am 04.11.2026 über die Transaktion informiert. 2.000 init innovation in traffic systems SE-Aktien für jeweils 33,20 EUR erwarb am 03.11.2026 Kühn, Matthias, Vorstand. Die init innovation in traffic systems SE-Aktie wies an diesem Tag Verluste aus. Im FSE-Handel ging es für das Papier um 4,00 Prozent auf 31,30 EUR abwärts.

Am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin stieg die init innovation in traffic systems SE-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 1,90 Prozent auf 32,55 EUR. Die Anzahl der gehandelten init innovation in traffic systems SE-Aktien belief sich an jenem Tag auf 410 Stück. Die Marktkapitalisierung von init innovation in traffic systems SE beziffert sich unterdessen auf 344,59 Mio. Euro. 10.974.121 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Vor der aktuellen Transaktion wurden die letzten Managers’ Transactions am 03.11.2026 verzeichnet. 5.500 Anteile für jeweils 32,00 EUR kaufte Aufsichtsrat, Haupt, Dr. Johannes bei init innovation in traffic systems SE damals an.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.11.26 init innovation in traffic systems SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.26 init innovation in traffic systems SE Buy Warburg Research
04.09.26 init innovation in traffic systems SE Buy Warburg Research
14.08.26 init innovation in traffic systems SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 init innovation in traffic systems SE Buy Warburg Research

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