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Managers’ Transaction: MBB SE-Aktien zugekauft

Managers’ Transaction: MBB SE-Aktien zugekauft

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt MBB SE ins Blickfeld.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MBB SE
180.60 EUR 3.80 EUR 2.15 %
Charts | News | Analysen

MBB SE meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 08.10.2026. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 12.10.2026 statt. 1.000 MBB SE-Aktien für jeweils 167,39 EUR erwarb am 08.10.2026 MBB Capital Management GmbH, in enger Beziehung. Zum Vortag unverändert notierte die MBB SE-Aktie dann im FSE-Handel bei 168,20 EUR.

Die MBB SE-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,30 Prozent auf 180,40 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 60 MBB SE-Aktien. Aktuell verbucht MBB SE einen Börsenwert von 922,57 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 5.200.528 Aktien.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 08.07.2026 MBB SE-Anteile gehandelt. MBB Capital Management GmbH fügte 4.508 Anteile zu jeweils 167,20 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: MBB SE

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20.08.26 MBB SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.01.26 MBB SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.05.25 MBB SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.02.18 MBB SE Kaufen SMC Research
06.12.17 MBB SE Kaufen SMC Research

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