Managers’ Transaction: MBB SE-Aktien zugekauft

Portfolio angepasst

15.10.26 14:01 Uhr

Nach Eigengeschäften von Führungskräften rückte zuletzt MBB SE ins Blickfeld.

MBB SE meldete der BaFin eine Managers’ Transaction vom 08.10.2026. Die Publikation der Managers’ Transaction fand am 12.10.2026 statt. 1.000 MBB SE-Aktien für jeweils 167,39 EUR erwarb am 08.10.2026 MBB Capital Management GmbH, in enger Beziehung. Zum Vortag unverändert notierte die MBB SE-Aktie dann im FSE-Handel bei 168,20 EUR.

Die MBB SE-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,30 Prozent auf 180,40 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 60 MBB SE-Aktien. Aktuell verbucht MBB SE einen Börsenwert von 922,57 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 5.200.528 Aktien.

Zuvor wurden von der Führungskraft am 08.07.2026 MBB SE-Anteile gehandelt. MBB Capital Management GmbH fügte 4.508 Anteile zu jeweils 167,20 EUR dem eigenen Depot hinzu.

Redaktion finanzen.net