Managers’ Transaction: Muehl Product Service-Aktien zugekauft

Transaktions-Meldung

14.07.26 08:01 Uhr

So entwickelte sich die Muehl Product Service-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

Zu Managers’ Transactions kam es am 08.07.2026 bei Muehl Product Service. Die Transaktion wurde am 13.07.2026 offengelegt. LUBANCO PTE. LTD., in enger Beziehung bei Muehl Product Service, fügte dem eigenen Portfolio 9.421 Muehl Product Service-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 08.07.2026 einen Wert von jeweils 6,15 EUR. Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt bei der Muehl Product Service-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 5,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung von Muehl Product Service nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 8,80 Prozent auf 6,15 EUR. Insgesamt wurden 164 Muehl Product Service-Aktien gehandelt. Muehl Product Service ist derzeit am Markt 202,11 Mio. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 33.132.100 Wertpapiere.

Die vorangegangene Managers’ Transaction von LUBANCO PTE. LTD. wurde am 07.07.2026 gemeldet. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 579 Papiere zu jeweils 6,15 EUR.

Redaktion finanzen.net