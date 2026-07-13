DAX 25.114 +0,2%ESt50 6.271 +0,0%MSCI World 4.836 -0,6%Top 10 Crypto 8,15 -0,2%Nas 25.873 -1,6%Bitcoin 54.907 +0,4%Euro 1,1387 +0,0%Öl 85,7 +2,8%Gold 4.024 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Transaktions-Meldung

Managers’ Transaction: Muehl Product Service-Aktien zugekauft

So entwickelte sich die Muehl Product Service-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Muehl Product & Service AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
5.90 EUR -0.25 EUR -4.07 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Zu Managers’ Transactions kam es am 08.07.2026 bei Muehl Product Service. Die Transaktion wurde am 13.07.2026 offengelegt. LUBANCO PTE. LTD., in enger Beziehung bei Muehl Product Service, fügte dem eigenen Portfolio 9.421 Muehl Product Service-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 08.07.2026 einen Wert von jeweils 6,15 EUR. Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt bei der Muehl Product Service-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 5,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung von Muehl Product Service nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 8,80 Prozent auf 6,15 EUR. Insgesamt wurden 164 Muehl Product Service-Aktien gehandelt. Muehl Product Service ist derzeit am Markt 202,11 Mio. Euro wert. Im freien Handel befinden sich derzeit 33.132.100 Wertpapiere.

Die vorangegangene Managers’ Transaction von LUBANCO PTE. LTD. wurde am 07.07.2026 gemeldet. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 579 Papiere zu jeweils 6,15 EUR.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Muehl Product Service Aktie News

Werbung

Muehl Product Service Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Muehl Product Service nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.