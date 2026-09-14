DAX 25.349 -0,9%ESt50 6.239 -1,4%MSCI World 4.937 +0,6%Top 10 Crypto 10,28 +1,2%Nas 26.054 -1,1%Bitcoin 67.952 +2,6%Euro 1,1540 -0,5%Öl 108,9 +4,1%Gold 4.276 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Wertpapiergeschäft

Managers’ Transaction: Muehl Product Service-Aktien zugekauft

So hoch fiel ein Eigengeschäft bei der Muehl Product Service-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Muehl Product & Service AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
4.30 EUR -0.12 EUR -2.71 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Für den 03.09.2026 wurde bei Muehl Product Service eine Managers’ Transaction gemeldet. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 07.09.2026 ein. LUBANCO PTE. LTD., in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den Muehl Product Service-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 03.09.2026 2.849 Aktien zu je 5,42 EUR erworben. Die Muehl Product Service-Aktie bewegte sich letztendlich kaum. Das Papier stand via FSE bei 5,40 EUR.

Bei der Muehl Product Service-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 5,20 EUR. Insgesamt ist Muehl Product Service aktuell 153,07 Mio. Euro wert. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 33.132.100 Papiere.

Zuvor meldete Muehl Product Service, dass LUBANCO PTE. LTD. am 02.09.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Für einen Preis von jeweils 5,50 EUR erwarb LUBANCO PTE. LTD. 2.302 Aktien.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Muehl Product Service Aktie News

Werbung

Muehl Product Service Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Muehl Product Service nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.