Managers’ Transaction: Muehl Product Service-Aktien zugekauft

Wertpapiergeschäft

14.09.26 16:01 Uhr

So hoch fiel ein Eigengeschäft bei der Muehl Product Service-Aktie aus.

Für den 03.09.2026 wurde bei Muehl Product Service eine Managers’ Transaction gemeldet. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 07.09.2026 ein. LUBANCO PTE. LTD., in enger Beziehung, agierte mit Blick auf den Muehl Product Service-Anteilsschein zuversichtlich. Insgesamt wurden am 03.09.2026 2.849 Aktien zu je 5,42 EUR erworben. Die Muehl Product Service-Aktie bewegte sich letztendlich kaum. Das Papier stand via FSE bei 5,40 EUR.

Bei der Muehl Product Service-Aktie ließ sich am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin schließlich kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im FSE-Handel hatte das Papier zur Schlussglocke einen Wert von 5,20 EUR. Insgesamt ist Muehl Product Service aktuell 153,07 Mio. Euro wert. Die Anzahl der im freien Handel zur Verfügung stehenden Aktien beläuft sich auf 33.132.100 Papiere.

Zuvor meldete Muehl Product Service, dass LUBANCO PTE. LTD. am 02.09.2026 ein Eigengeschäft tätigte. Für einen Preis von jeweils 5,50 EUR erwarb LUBANCO PTE. LTD. 2.302 Aktien.

Redaktion finanzen.net