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Eigengeschäft bei NORMA Group SE

Managers’ Transaction: NORMA Group SE-Aktien zugekauft

Managers’ Transaction: NORMA Group SE-Aktien zugekauft

Eine Führungskraft nimmt sich die NORMA Group SE-Aktie vor.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NORMA Group SE
13.96 EUR -0.18 EUR -1.27 %
Charts | News | Analysen

Für den 05.11.2026 wurde bei NORMA Group SE eine Managers’ Transaction gemeldet. Die Transaktion wurde am 06.11.2026 gemeldet. Sein Engagement in NORMA Group SE hat Seeger, Birgit, Vorstand, am 05.11.2026 ausgebaut. Das Portfolio erweiterte sich damit um 418 Aktien zu je 14,40 EUR. Mit einem Wert von 14,94 EUR bewegte sich die NORMA Group SE-Aktie letzten Endes auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 14,14 EUR bewegte sich die NORMA Group SE-Aktie am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin letzten Endes auf dem Niveau des Vortages. Die NORMA Group SE-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 184,71 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 13.250.187 Wertpapiere.

Seeger, Birgit tätigte zuvor am 23.09.2026 ein Eigengeschäft. Es wurde ein Kauf von 312 NORMA Group SE-Aktien zu je 16,00 EUR getätigt.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Norma Group

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Datum Rating Analyst
04.11.26 NORMA Group SE Buy Warburg Research
04.11.26 NORMA Group SE Hold Deutsche Bank AG
03.11.26 NORMA Group SE Buy Warburg Research
21.10.26 NORMA Group SE Hold Deutsche Bank AG
20.10.26 NORMA Group SE Kaufen DZ BANK

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