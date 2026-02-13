DAX25.212 +0,9%Est506.076 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7100 +1,2%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.008 +0,1%Euro1,1846 -0,1%Öl69,23 +2,8%Gold4.957 +1,6%
Eigengeschäft von Führungskraft

Managers’ Transaction: ProCredit-Aktien zugekauft

18.02.26 14:01 Uhr
Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über ein Eigengeschäft bei ProCredit informiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProCredit Holding AG & Co.KGaA
8,36 EUR 0,02 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 10.02.2026 bei ProCredit verzeichnet. Die Aktien-Transaktion wurde am 13.02.2026 bekannt gemacht. Von Vorstand Beeck, Christoph wurden am 10.02.2026 ProCredit-Papiere gekauft. Für je 8,69 EUR wurden 412 ProCredit-Papiere erstanden. Die ProCredit-Aktie kam im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 8,48 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der ProCredit-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 8,40 EUR. Der Marktwert von ProCredit beträgt unterdessen 490,04 Mio. Euro. Derzeit sind 58.898.500 Aktien handelbar.

Das vorherige Eigengeschäft mit ProCredit-Aktien wurde am 10.02.2026 verzeichnet. Bei einem Kurs von 8,69 EUR je Papier baute ProCredit-Bibolli, Eriola Vorstand sein Engagement um 456 Anteile aus.

Redaktion finanzen.net

