Managers’ Transaction: ProCredit-Aktien zugekauft

Eigengeschäft von Führungskraft

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über ein Eigengeschäft bei ProCredit informiert.

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 10.02.2026 bei ProCredit verzeichnet. Die Aktien-Transaktion wurde am 13.02.2026 bekannt gemacht. Von Vorstand Beeck, Christoph wurden am 10.02.2026 ProCredit-Papiere gekauft. Für je 8,69 EUR wurden 412 ProCredit-Papiere erstanden. Die ProCredit-Aktie kam im FSE-Handel kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 8,48 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich im Endeffekt am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der ProCredit-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via FSE bei 8,40 EUR. Der Marktwert von ProCredit beträgt unterdessen 490,04 Mio. Euro. Derzeit sind 58.898.500 Aktien handelbar.

Das vorherige Eigengeschäft mit ProCredit-Aktien wurde am 10.02.2026 verzeichnet. Bei einem Kurs von 8,69 EUR je Papier baute ProCredit-Bibolli, Eriola Vorstand sein Engagement um 456 Anteile aus.

Redaktion finanzen.net