Managers’ Transaction: ProCredit-Aktien zugekauft

Transaktion im Blick

13.11.26 10:01 Uhr

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei ProCredit informiert.

Zum 10.11.2026 wurde bei ProCredit ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 12.11.2026. Am 10.11.2026 baute Bibolli, Eriola, Vorstand, das Depot um 638 Aktien aus. Bibolli, Eriola bezahlte 9,01 EUR je Anteilsschein. Das Papier von ProCredit legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 0,60 Prozent auf 8,81 EUR.

Die ProCredit-Aktie wies am Veröffentlichungstag der BaFin im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 8,81 EUR. ProCredit ist derzeit am Markt 520,66 Mio. Euro wert. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 58.898.500 Papiere.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 10.11.2026 erfasst. 393 Anteile für jeweils 9,01 EUR kaufte Vorstand, Dagrosa, Christian bei ProCredit damals an.

Redaktion Finanzen.net