DAX 26.794 +0,1%ESt50 6.404 +0,1%MSCI World 4.870 -0,3%Top 10 Crypto 9,21 -2,5%Nas 25.366 -0,4%Bitcoin 62.714 -2,8%Euro 1,1055 -0,0%Öl 95,5 -0,4%Gold 3.897 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Transaktion im Blick

Managers’ Transaction: ProCredit-Aktien zugekauft

Managers’ Transaction: ProCredit-Aktien zugekauft

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei ProCredit informiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ProCredit Holding AG & Co.KGaA
9.42 EUR 0.61 EUR 6.92 %
Charts | News | Analysen

Zum 10.11.2026 wurde bei ProCredit ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Gemeldet wurde die Aktien-Transaktion am 12.11.2026. Am 10.11.2026 baute Bibolli, Eriola, Vorstand, das Depot um 638 Aktien aus. Bibolli, Eriola bezahlte 9,01 EUR je Anteilsschein. Das Papier von ProCredit legte letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 0,60 Prozent auf 8,81 EUR.

Die ProCredit-Aktie wies am Veröffentlichungstag der BaFin im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 8,81 EUR. ProCredit ist derzeit am Markt 520,66 Mio. Euro wert. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 58.898.500 Papiere.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 10.11.2026 erfasst. 393 Anteile für jeweils 9,01 EUR kaufte Vorstand, Dagrosa, Christian bei ProCredit damals an.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Adriana Iacob / Shutterstock.com

Aktuelle ProCredit Aktie News

Werbung

ProCredit Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ProCredit nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.