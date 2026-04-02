Managers’ Transaction: Readcrest Capital-Aktien zugekauft
So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an Readcrest Capital.
Werte in diesem Artikel
Für den 31.03.2026 wurde bei Readcrest Capital eine Managers’ Transaction gemeldet. Das Eigengeschäft wurde am 02.04.2026 öffentlich gemacht. in enger Beziehung EFa Vermögensverwaltungs KG stockte am 31.03.2026 das Investment in Readcrest Capital-Aktien auf. EFa Vermögensverwaltungs KG erwarb 345.895 Aktien zu je 1,07 EUR. Bis zum Handelsende ging es für das Readcrest Capital-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 4,90 Prozent auf 1,07 EUR.
Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die Readcrest Capital-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 0,90 Prozent auf 1,08 EUR nach oben. Im Handelsverlauf wurden 407 Readcrest Capital-Aktien umgesetzt. Aktuell verbucht Readcrest Capital einen Börsenwert von 29,64 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 27.696.400 Wertpapiere.
Vor der aktuellen Meldung kam es bei Readcrest Capital zuletzt am 05.01.2026 zu einem Eigengeschäft von Führungskräften. 10.000 Anteile für jeweils 1,25 EUR kaufte in enger Beziehung, Midgard Beteiligungsgesellschaft mbH bei Readcrest Capital damals an.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Readcrest Capital
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Readcrest Capital
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent