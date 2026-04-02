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Managers’ Transaction: Readcrest Capital-Aktien zugekauft

07.04.26 10:01 Uhr

So änderte eine Führungskraft ihren Anteil an Readcrest Capital.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Readcrest Capital AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
1,02 EUR -0,06 EUR -5,56%
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Für den 31.03.2026 wurde bei Readcrest Capital eine Managers’ Transaction gemeldet. Das Eigengeschäft wurde am 02.04.2026 öffentlich gemacht. in enger Beziehung EFa Vermögensverwaltungs KG stockte am 31.03.2026 das Investment in Readcrest Capital-Aktien auf. EFa Vermögensverwaltungs KG erwarb 345.895 Aktien zu je 1,07 EUR. Bis zum Handelsende ging es für das Readcrest Capital-Papier aufwärts. Im FSE-Handel verteuerte es sich um 4,90 Prozent auf 1,07 EUR.

Am Veröffentlichungstag der BaFin wies die Readcrest Capital-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 0,90 Prozent auf 1,08 EUR nach oben. Im Handelsverlauf wurden 407 Readcrest Capital-Aktien umgesetzt. Aktuell verbucht Readcrest Capital einen Börsenwert von 29,64 Mio. Euro. Im freien Handel befinden sich derzeit 27.696.400 Wertpapiere.

Vor der aktuellen Meldung kam es bei Readcrest Capital zuletzt am 05.01.2026 zu einem Eigengeschäft von Führungskräften. 10.000 Anteile für jeweils 1,25 EUR kaufte in enger Beziehung, Midgard Beteiligungsgesellschaft mbH bei Readcrest Capital damals an.

Redaktion finanzen.net

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