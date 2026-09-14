Managers’ Transaction: TAKKT-Aktien zugekauft
Managers’ Transactions brachten jüngst die TAKKT-Aktie in Bewegung.
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Am 02.09.2026 wurden bei TAKKT Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Am 04.09.2026 wurde die Transaktion bekannt. 702 TAKKT-Aktien für jeweils 2,73 EUR erwarb am 02.09.2026 Weishaar, Andreas Georg, Vorstand. Die Aktie legte letztlich in der FSE-Sitzung 3,20 Prozent auf 2,73 EUR zu.
Anleger zeigten sich alles in allem am am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung bei der TAKKT-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im FSE-Handel nahezu unverändert bei 2,94 EUR. TAKKT wird derzeit am Markt mit 201,72 Mio. Euro bewertet. Die Zahl der im Streubesitz befindlichen Aktien beläuft sich auf 64.037.296.
Das vorangegangene Eigengeschäft von Weishaar, Andreas Georg wurde am 02.09.2026 erfasst. Die Führungskraft kaufte damals 364 TAKKT-Aktien zu jeweils 2,73 EUR.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: TAKKT AG
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|Datum
|Rating
|Analyst
|13.02.25
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|28.10.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research
|22.07.24
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|02.04.24
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|15.02.24
|TAKKT Hold
|Warburg Research