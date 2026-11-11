Managers’ Transaction: The Naga Group-Aktien zugekauft

Transaktions-Meldung

11.11.26 10:01 Uhr

So entwickelte sich die The Naga Group-Aktie nach einer kürzlich erfolgten Managers’ Transaction.

Zu Managers’ Transactions kam es am 06.11.2026 bei The Naga Group. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 10.11.2026 ein. Netcore Investments Limited, in enger Beziehung, baute das eigene Depot am 06.11.2026 um The Naga Group-Anteile aus. Netcore Investments Limited erwarb 2.499 Aktien zu einem Kurs von je 2,39 EUR. Die Aktie notierte schließlich mit Gewinnen. Im FSE-Handel legte sie um 4,70 Prozent auf 2,23 EUR zu.

Die The Naga Group-Aktie wies am Veröffentlichungstag der BaFin im Endeffekt kaum Veränderungen aus. Im FSE-Handel notierte das Papier bei 2,19 EUR. The Naga Group erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 52,61 Mio. Euro. Derzeit sind 23.278.300 Aktien handelbar.

Davor tätigte Netcore Investments Limited am 06.11.2026 ein Eigengeschäft. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 4.996 Papiere zu jeweils 2,35 EUR.

Redaktion Finanzen.net