Managers’ Transaction: UmweltBank-Aktien zugekauft

Portfolio angepasst

Die UmweltBank-Aktie rückte nach einer Managers’ Transaction in den Blick der Anleger.

Kürzlich kam es bei der UmweltBank-Aktie zu Managers’ Transactions. Die Transaktion wurde am 13.11.2026 offengelegt. Vorstand von Blücher, Dietmar stockte am 12.11.2026 das Investment in UmweltBank-Aktien auf. von Blücher, Dietmar erwarb 5.900 Aktien zu je 3,55 EUR. Im Endeffekt sprang die UmweltBank-Aktie im FSE-Handel an und legte um 2,90 Prozent auf 3,60 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier am Veröffentlichungstag der BaFin-Meldung von UmweltBank nach oben. Im FSE-Handel gewann die Aktie letztlich 2,30 Prozent auf 3,60 EUR. Der UmweltBank-Wert wird an der Börse aktuell auf 148,61 Mio. Euro beziffert. An der Börse befinden sich momentan 41.396.700 Aktien im Streubesitz.

Zuvor meldete UmweltBank, dass von Blücher, Dietmar am 03.11.2026 ein Eigengeschäft tätigte. von Blücher, Dietmar hatte sein Portfolio um 2.681 Anteile zu jeweils 3,64 EUR ausgebaut.

Redaktion Finanzen.net