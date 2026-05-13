Managers’ Transaction: Vincorion-Aktien zugekauft

Portfolio geändert

Kürzlich wurden Anleger über ein Eigengeschäft einer Führungskraft bei Vincorion informiert.

Am 08.05.2026 wurden bei Vincorion Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 13.05.2026 ein. 4.704 Vincorion-Papiere zu jeweils 20,89 EUR erwarb am 08.05.2026 Schuh, Maike, Aufsichtsrat. Die Vincorion-Aktie musste dann im FSE-Handel abgeben und fiel um 4,30 Prozent auf 20,96 EUR.

Das Papier von Vincorion konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um 2,10 Prozent auf 19,02 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 1.010 Vincorion-Aktien den Besitzer. Der Marktwert von Vincorion beträgt unterdessen 922,50 Mio. Euro. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 50.000.000 Aktien.

Bereits am 19.03.2026 hatte Schuh, Maike eine Transaktion getätigt.Am 19.03.2026 führte Schuh, Maike zuvor ein Eigengeschäft durch. Es wurde ein Kauf von 8.823 Vincorion-Aktien zu je 17,00 EUR getätigt.

Redaktion finanzen.net