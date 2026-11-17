Öffentliche Bekanntgabe

Managers’ Transactions: So reagierte die ABO Energy-Aktie.

Zum 16.11.2026 wurde bei ABO Energy ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Meldung des Eigengeschäfts ging am 16.11.2026 ein. Im Depot von Block-Bockholt, Petra, in enger Beziehung bei ABO Energy, kam es kürzlich zu Veränderungen. Die Führungskraft trennte sich am 16.11.2026 von 30.036 Aktien zu je 0,33 EUR. Die ABO Energy-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 30,40 Prozent im Minus bei 0,28 EUR.

Das Papier von ABO Energy befand sich am Tag der Veröffentlichung der Transaktion durch die BaFin letzten Endes im Sinkflug und gab im FSE-Handel Prozent auf EUR ab. Aktuell ergibt sich für ABO Energy eine Börsenbewertung in Höhe von 4,10 Mio. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 9.220.890 beziffert.

Die vorangegangene Managers’ Transaction von Block-Bockholt, Petra wurde am 29.06.2026 gemeldet. Es wurde ein Verkauf von 13.274 ABO Energy-Aktien zu je 3,60 EUR getätigt.

Redaktion Finanzen.net