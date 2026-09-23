Managers’ Transactions bei Amadeus Fire: Führungskraft weitet Engagement aus

MT-Meldung

23.09.26 08:01 Uhr

Eine Umschichtung im Depot einer Führungskraft sorgte kürzlich bei Amadeus Fire für Aufsehen.

Am 22.09.2026 tätigte bei Amadeus Fire eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Amadeus Fire meldete die Managers’ Transaction am 22.09.2026. Amadeus Fire-Vorstand Gerlitzki, Dennis vergrößerte am 22.09.2026 die eigene Aktienposition. Gerlitzki, Dennis erwarb 2.000 Aktien für je 17,10 EUR. Die Amadeus Fire-Aktie stieg im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 1,40 Prozent auf 17,04 EUR.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die Amadeus Fire-Aktie im FSE-Handel an und legte um Prozent auf EUR zu. Aktuell verbucht Amadeus Fire einen Börsenwert von 91,48 Mio. Euro. 5.432.160 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Am 15.09.2026 wurden bereits Amadeus Fire-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. Insgesamt 1.250 Amadeus Fire-Anteile (17,68 EUR je Papier) wanderten zu diesem Zeitpunkt ins Portfolio von Wiederhold, Monika Vorstand.

Redaktion finanzen.net