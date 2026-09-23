DAX 25.579 +0,0%ESt50 6.325 +0,1%MSCI World 4.978 +0,0%Top 10 Crypto 11,63 ±0,0%Nas 27.244 +0,5%Bitcoin 75.685 +0,6%Euro 1,1425 -0,2%Öl 98,3 -1,0%Gold 4.328 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
MT-Meldung

Managers’ Transactions bei Amadeus Fire: Führungskraft weitet Engagement aus

Managers’ Transactions bei Amadeus Fire: Führungskraft weitet Engagement aus

Eine Umschichtung im Depot einer Führungskraft sorgte kürzlich bei Amadeus Fire für Aufsehen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amadeus Fire AG
17.06 EUR 0.02 EUR 0.12 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Am 22.09.2026 tätigte bei Amadeus Fire eine Führungskraft ein Eigengeschäft. Amadeus Fire meldete die Managers’ Transaction am 22.09.2026. Amadeus Fire-Vorstand Gerlitzki, Dennis vergrößerte am 22.09.2026 die eigene Aktienposition. Gerlitzki, Dennis erwarb 2.000 Aktien für je 17,10 EUR. Die Amadeus Fire-Aktie stieg im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 1,40 Prozent auf 17,04 EUR.

Am Tag der veröffentlichten BaFin-Meldung sprang die Amadeus Fire-Aktie im FSE-Handel an und legte um Prozent auf EUR zu. Aktuell verbucht Amadeus Fire einen Börsenwert von 91,48 Mio. Euro. 5.432.160 Anteilsscheine befinden sich derzeit im Streubesitz.

Am 15.09.2026 wurden bereits Amadeus Fire-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. Insgesamt 1.250 Amadeus Fire-Anteile (17,68 EUR je Papier) wanderten zu diesem Zeitpunkt ins Portfolio von Wiederhold, Monika Vorstand.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Amadeus FiRe AG

Aktuelle Amadeus Fire Aktie News

Werbung

Amadeus Fire Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amadeus Fire nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.10.25 Amadeus Fire Buy Warburg Research
24.09.25 Amadeus Fire Buy Warburg Research
24.07.25 Amadeus Fire Buy Warburg Research
26.06.25 Amadeus Fire Buy Warburg Research
17.06.25 Amadeus Fire Buy Warburg Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.