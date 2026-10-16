Managers’ Transactions bei ASTA Energy Solutions: Führungskraft weitet Engagement aus
Die Veränderung im Depot einer Führungskraft sorgte bei der ASTA Energy Solutions-Aktie für Bewegung.
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Am 15.10.2026 wurden bei ASTA Energy Solutions Managers’ Transactions erfasst. Offiziell durchgeführt wurde die Transaktion am 15.10.2026. Von Vorstand Schäcke, Dr. Karl wurden am 15.10.2026 ASTA Energy Solutions-Papiere gekauft. Für je 52,40 EUR wurden 2.000 ASTA Energy Solutions-Papiere erstanden. Die ASTA Energy Solutions-Aktie musste letztlich Verluste hinnehmen. Im FSE-Handel ging es um 4,40 Prozent auf 52,60 EUR abwärts.
Die ASTA Energy Solutions-Aktie notierte am offiziellen Meldungstag der BaFin im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von Prozent bei EUR. ASTA Energy Solutions verzeichnet derzeit eine Marktkapitalisierung von 789,36 Mio. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 14.248.306 Papiere.
Zuletzt hatte es am 29.09.2026 Managers’ Transactions bei ASTA Energy Solutions gegeben. Die Positionsverkleinerung der ASTA Energy Solutions-Aktien im Depot um 2.118 Anteilsscheine zu je 60,01 EUR meldete Linden, Johannes, Aufsichtsrat.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: ASTA