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Managers’ Transactions bei ATOSS Software: Führungskraft versilbert weitere Anteile

Managers’ Transactions bei ATOSS Software: Führungskraft versilbert weitere Anteile

Eigengeschäfte von Führungskräften: Die Reaktion der ATOSS Software-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
92.60 EUR 0.20 EUR 0.22 %
Charts | News | Analysen

Bei ATOSS Software kam es am 03.11.2026 zu einem Eigengeschäft. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 04.11.2026 ein. Im Depot von Obereder, Christopher, in enger Beziehung bei ATOSS Software, kam es kürzlich zu Veränderungen. Die Führungskraft trennte sich am 03.11.2026 von 77.200 Aktien zu je 93,70 EUR. Die ATOSS Software-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 3,90 Prozent auf 88,50 EUR nach.

Die ATOSS Software-Aktie stieg am Veröffentlichungstag der BaFin im FSE-Handel. Schlussendlich verteuerte sich das Papier um 3,10 Prozent auf 92,40 EUR. Der Marktwert von ATOSS Software beträgt unterdessen 1,44 Mrd. Euro. Derzeit sind 15.906.300 Aktien handelbar.

Vor der aktuellen Meldung kam es bei ATOSS Software zuletzt am 03.11.2026 zu einem Eigengeschäft von Führungskräften. Insgesamt 55.344 ATOSS Software-Anteile (93,70 EUR je Papier) mussten zu diesem Zeitpunkt das Portfolio von in enger Beziehung Obereder, Nicola-Sophie verlassen.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.10.26 ATOSS Software Neutral UBS AG
26.10.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
05.10.26 ATOSS Software Neutral UBS AG
25.09.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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