Portfolio angepasst

AUMOVIO gab kürzlich ein Eigengeschäft einer Führungskraft bekannt.

Zu Managers’ Transactions kam es am 13.11.2026 bei AUMOVIO. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 16.11.2026 ein. 3.100 AUMOVIO-Papiere zu jeweils 32,06 EUR erwarb am 13.11.2026 Holstein, Ingo, Vorstand. Die AUMOVIO-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 1,30 Prozent im Minus bei 31,45 EUR.

Die AUMOVIO-Aktie konnte am Veröffentlichungstag der BaFin-Info im FSE-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,80 Prozent auf 31,25 EUR. In der Summe wechselten via FSE 278 AUMOVIO-Aktien den Besitzer. Die AUMOVIO-Anteile kommen aktuell auf einen Börsenwert von 3,14 Mrd. Euro. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 100.050.992 beziffert.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 10.11.2026 erfasst. Die Erhöhung der AUMOVIO-Aktien im Depot um 3.050 Anteilsscheine zu je 32,71 EUR meldete Vorstand, Mergell, Dr. Boris.

Redaktion Finanzen.net